Mattia taglia il traguardo dei cento anni, gli auguri del sindaco Ambrosca: è l’esempio dell’amore verso il nostro paese e questa comunità

Ancora una giornata di grande festa per la comunità di Cancello ed Arnone: Mattia Branco ha

tagliato il traguardo del secolo di vita. Nonno Mattia, infatti, è nato il 14 dicembre del 1923 e nella

giornata di ieri ha festeggiato i suoi cento anni con familiari ed amici presso il bar Davin. Non

poteva mancare il sindaco Raffaele Ambrosca, che, per l’occasione è stato accompagnato dagli

assessori Gaetano Ambrosca, Maria Giuditta Biancolella e Giusi Parente, che ha donato una targa di

auguri a nome dell’intera amministrazione e di tutta la comunità di Cancello ed Arnone al nuovo

centenario. «E’ stato un pomeriggio di festa meraviglioso – ha sottolineato il sindaco – abbiamo la

fortuna di avere una comunità longeva. La vita di Mattia, i suoi aneddoti, le sue storie raccontano

Cancello ed Arnone, l’evoluzione del paese, le nostre conquiste. Mattia è uno dei custodi della

nostra memoria collettiva e interprete autorevole di quell’amore e quell’affetto che tanti di noi

hanno nei confronti del nostro paese. A lui, ancora i migliori auguri da parte dell’intera

amministrazione».