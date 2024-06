MAURIZIO CASAGRANDE In LA PROVA DEL NOVE

Un nuovo evento si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da BelvedeRE 2024”. Giovedì 25 luglio alle ore 21 andrà in scena “La Prova del Nove”, il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande. L’attore, regista e sceneggiatore partenopeo torna a esibirsi a Caserta – nel magnifico scenario del Belvedere di San Leucio – con questo nuovo lavoro teatrale alla nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”, diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. in partenariato con il Comune di Caserta. Uno spettacolo dove la musica, il teatro e la comicità convivono insieme dando vita a equivoci e momenti esilaranti.

«Voglio fare uno spettacolo musicale, fresco, divertente, da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell’estate. Ho deciso di portare in scena un’idea fatta di belle canzoni, di racconti interessanti, di sketch divertenti, di piccoli momenti di riflessione diluiti in una risata e il tutto in compagnia di bravissimi attori, cantanti e musicisti», dichiara Maurizio Casagrande.

“La prova del nove” di Maurizio Casagrande a Caserta si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da BelvedeRE 2024” che quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio, infatti, ci saranno eventi anche in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta, a settembre. Già annunciati Giovanni Allevi (13 giugno), Nayt (18 giugno), Paolo Crepet in “Prendetevi la Luna” (27 giugno), PFM (4 luglio), Carolina Benvenga in “Un’estate favolosa” (5 luglio), Kid Yugi (6 luglio), Tony Hadley (11 luglio), Ricchi e Poveri (16 luglio), Inti-Illimani e Giulio Wilson (18 luglio), Eduardo De Crescenzo (19 luglio), Fulminacci (20 luglio), Nick Mason (23 luglio) e Elio e le Storie Tese (24 luglio), per Belvedere Session. Mentre Gigi D’Alessio (6, 7, 8, 14 e 15 settembre), Il Volo (9 settembre), Antonello Venditti (10 settembre) e Umberto Tozzi (13 settembre) saranno i protagonisti di Reggia Session.

I biglietti per “La prova del nove” di Maurizio Casagrande sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.