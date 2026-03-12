Maurizio De Giovanni apre la rassegna culturale in città. Successo ed attesa per i prossimi eventi

Maddaloni – Con grande successo di partecipazione è iniziata il 9 marzo a Maddaloni la rassegna culturale organizzata dalla libreria “Il Girasole” con il patrocinio dell’assessorato alla cultura. Primo evento ufficiale con il nuovo impianto di illuminazione che ha reso giustizia all’eleganza della sala Iorio della Biblioteca Comunale, riqualificata dall’assessore Caterina Ventrone, Maurizio de Giovanni ha aperto la rassegna presentando “L’orologiaio di Brest”, un racconto intenso in cui memoria, colpa e verità si intrecciano, riportandoci a riflettere su un tempo segnato da eventi terribili come quelli degli anni di piombo.

Ad accompagnarlo nel racconto la giornalista Lucia Grimaldi con il sindaco Andrea De Filippo, che nel suo intervento ha rimarcato la scelta di puntare sulla cultura come volano di crescita e di sviluppo per la nostra comunità, un esempio su tutti la Biennale AMA, che ha acceso i riflettori del mondo intero sul nostro patrimonio artistico che è stato attrattore e scenario per artisti di fama internazionale rendendo la nostra città un luogo vivo e dinamico: ” Non solo eventi, abbiamo anche investito in spazi dedicati alla cultura, come questa Biblioteca Comunale e il Palazzo della Cultura, che stiamo realizzando e che sarà aperto entro quest’anno. Un ulteriore luogo a disposizione della cultura in tutte le sue forme espressive, dove i cittadini potranno incontrarsi, crescere e scoprire nuove realtà. E proprio in occasione dell’inaugurazione del Palazzo della Cultura, chiederò a Maurizio de Giovanni, al quale desideriamo conferire la cittadinanza onoraria, di onorarci ancora della sua presenza. Un riconoscimento che vuole essere un tributo al suo talento e alla sua capacità di raccontare storie che coinvolgono, incrementano e tengono vivo l’amore per la lettura.” ha dichiarato il sindaco.

All’incontro tanti cittadini appassionati, desiderosi di partecipare a un appuntamento culturale che ultimo in ordine di tempo di un lungo percorso costruito in questi anni e primo di questa nuova edizione della rassegna.

“Un percorso che, come amministrazione, abbiamo scelto di intraprendere con convinzione, investendo nella Cultura quando per troppo tempo era stata considerata un ambito secondario. In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per restituire centralità alla Biblioteca e per fare della cultura uno spazio vivo di incontro, confronto e crescita per la città. Non è stato un cammino semplice, ma serate come quella di ieri rappresentano la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Perché crediamo profondamente che leggere significhi fare comunità e che l’accesso alla cultura sia uno strumento fondamentale per favorire inclusione, coesione sociale e consapevolezza. È così che si costruisce, giorno dopo giorno, una città più forte: valorizzando la propria identità, investendo nei luoghi della conoscenza e continuando a sostenere tutte quelle iniziative che fanno della cultura un bene condiviso e accessibile a tutti.” ha dichiarato soddisfatta l’assessore alla cultura Caterina Ventrone, ringraziando tutti gli intervenuti.

La città, i lettori, gli appassionati aspettano ora di conoscere i prossimi appuntamenti e gli autori che sceglieranno Maddaloni per raccontare dal vivo, storie e racconti che ci fanno perseverare nella lettura e nella diffusione della cultura.

Foto in copertina di Michele Grauso