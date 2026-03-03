Maurizio De Giovanni racconta il suo ultimo romanzo, un noir tra passato e presente

MADDALONI – Maurizio de Giovanni presenta “L’orologiaio di Brest”

Lunedì 9 marzo 2026, ore 18:30 – Biblioteca Comunale di Maddaloni la Libreria Il Girasole è lieta di ospitare, lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni CE (via San Francesco D’Assisi 115), un nuovo appuntamento di grande prestigio con uno dei più amati e apprezzati autori italiani contemporanei: Maurizio de Giovanni.

Lo scrittore napoletano presenterà il suo ultimo romanzo “L’orologiaio di Brest” (Feltrinelli), un’opera intensa ed emozionante che segna un ritorno al noir più profondo e introspettivo. In questo romanzo – definito dall’autore stesso “il libro che non aveva mai scritto” – de Giovanni

indaga il rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, verità e segreti, intrecciando vite segnate dal tempo e dai traumi della storia italiana, con particolare attenzione al legame più complesso e indecifrabile: quello tra padri e figli.

Ad accompagnare Maurizio de Giovanni nel dialogo con il pubblico ci sarà la giornalista Lucia Grimaldi, che guiderà l’incontro e verrà introdotto dai saluti iniziali del sindaco Andrea De Filippo.

L’evento rientra nella rassegna letteraria organizzata dalla Libreria Il Girasole, nata nel 2023, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Maddaloni e diventata ormai un punto di riferimento culturale per il territorio. La rassegna ha già ospitato autrici e autori di rilievo quali Valeria Parrella, Massimiliano Virgilio e Patrizia Rinaldi, confermando l’impegno costante nel portare a Maddaloni la migliore letteratura contemporanea.

Maurizio de Giovanni, autore di grande successo con serie amatissime come quella del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, torna dunque in provincia con un’opera che ha già conquistato critica e lettori per la sua capacità di unire suspense, introspezione psicologica e una profonda riflessione sul passato che non smette di pesare sul presente.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.