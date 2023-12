Maurizio Del Rosso:L’interrogazione all’amministrazione comunale per chiarire quanto sia stata “vincente” la scelta di Easypark

In questi giorni di festa troppi cittadini e turisti hanno avuto difficoltà a sostare in città, non solo per l’assenza di aree di sosta, ma soprattutto per la difficoltà nell’utilizzo delle colonnine.

Infatti gran parte delle stesse non funzionano ancora e quelle apparentemente in funzione creano non poche difficoltà nel loro utilizzo. E’ possibile quindi che l’ente abbia perso e perda quotidianamente somme destinate a risollevare le sorti della nostra città.

Per meglio comprendere la situazione, l’avv. Maurizio Del Rosso, ha chiesto al comune di Caserta, in particolare ai dirigenti del settore quanto ha incassato il Comune di Caserta dal 01.08.2023 ad oggi per la sosta e quanto ha incassato nello stesso periodo dell’anno 2022.

“Il raffronto, spiega Del Rosso, ci aiuterà a capire l’inefficienza o meno dell’attuale concessionario (Easypark) e e le eventuali responsabilità”.