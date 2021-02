Maurizio Sarri non ha fretta di trovare una nuova panchina

Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? L’ex allenatore del Napoli ,viste anche le difficoltà in campionato degli azzurri, in queste ore viene spesso accostato al Napoli.

La sensazione però è che il mister toscano non abbia voglia di entrare a stagione in corso, ma voglia aspettare la prossima estate per essere pronto ad un progetto nuovo e sopratutto dall’inizio della stagione. In casa Napoli la tifoseria è divisa chi vorrebbe un suo ritorno per i tanti bei ricordi e chi invece non ha digerito il suo approdo all’eterna rivale Juventus.

Nelle ultime ore era stato accostato anche al Marsiglia( rimasto senza allenatore) ma anche questa offerta almeno per il momento è stata rispedita al mittente, insomma al tecnico tostano non piace entrare in corsa ma preferisce aspettare la prossima estate per trovare un club che con lui possa far partire un progetto nuovo