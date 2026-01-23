Mauro Diana nuovo delegato di Confcommercio

Tra le priorità rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio

A breve riunione con gli esercenti per formulare proposte per il Distretto del Commercio

Mauro Diana è il nuovo delegato di Confcommercio Teano. Al titolare di ‘Evoluzione Pasticceria’ e noto Pastry chef, il compito di costituire il gruppo dei commercianti dell’area sidicina e di coordinarne le attività. Tra le priorità ci sono la valorizzazione dell’identità, delle tradizioni e del commercio di prossimità con un’attenzione a tutte quelle iniziative che possono contribuire a promuovere le bellezze storiche, artistiche e culturali del luogo, oltre che le sue produzioni gastronomiche, per rendere la città più appetibile agli occhi dei visitatori e incrementare così il flusso turistico. Un incarico che arriva peraltro alla vigilia di una nuova fase che vede la città impegnata anche nello sviluppo e nella crescita del Distretto del commercio diffuso ‘Area sidicina-Alto Casertano’, costituito un anno e mezzo fa, e capitanato proprio da Teano, in qualità di Ente capofila, del quale fanno parte anche i Comuni di Caianello, Francolise, Mignano Monte Lungo e Rocchetta e Croce. ‘Il Distretto del Commercio rappresenta una grande opportunità per la categoria così come per tutta la comunità di Teano – spiega Mauro Diana – a tal proposito riteniamo particolarmente rilevante il bando pubblicato dalla Regione Campania per il finanziamento di progetti – da presentare entro fine febbraio – destinati a valorizzare i luoghi del commercio attraverso processi di riqualificazione e rigenerazione urbana. A breve terremo dunque una riunione con tutti gli esercenti per rafforzare la presenza di Confcommercio sul territorio e redigere una proposta da sottoporre al tavolo del Distretto del Commercio. Credo molto nelle risorse di questa città e nelle sue potenzialità e sono certo che, facendo rete, potremo fare grandi cose’.