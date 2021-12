Max Verstappen l’uomo del momento e forse del 2021, il leone orange

Il mondiale di Formula Uno è terminato , Max Verstappen è riuscito a vincere un mondiale molto molto combattuto contro il suo rivale in Mercedes Petronas, Lewis Hamilton 7 volte campione del mondo.

Proviamo a ripercorrere l’annata di Formula Uno 2021, nella quale, molte cose sono successe molti duelli, si sono avuti in un mondiale quasi da cardiopalma dove lo stesso si è deciso all’ultimo giro dell’ultima corsa con i due piloti arrivati appaiati.

Ma ecco qualche episodio che può essere citato in quest’annata dove il pilota della Red Bull, è andato praticamente sempre a tavoletta, il contatto alla prima curva ad Imola, oppure alla prima corsa quando ha dovuto cedere la posizione, al suo rivale Lewis Hamilton, momenti non facili vissuti dal giovane pilota olandese, al Gran Premio di Inghilterra sbattuto fuori al giro indovinate un po’ da chi ?? Sempre Lewis Hamilton che in terra inglese si prende la vittoria, poi l’incidente a Monza dove il pilota olandese si sperona con il rivale, e fa fuori entrambi parcheggiando sulla via di fuga esterna.

Max Verstappen figlio d’arte il padre Jos Verstappen anche ha corso in F 1 non con macchine di vertice di lui si ricorda un incidente ai box dove la sua Jordan prese fuoco ma poche volte ai vertici della Formula Uno.

Ma, ritorniamo a qualche episodio di quest’annata sempre del pilota Red Bull che sul proprio casco ha tatuato o per meglio dire disegnato un leone, vittoria in casa in terra olandese il pubblico è tutto per lui tribune gremite in barba al covid, quasi tutto il circuito colorato arancione, il pilota Red Bull non tradisce arrivando primo trascinandosi per quasi tutta la gara sempre l’ombra nera del pilota anglo caraibico della Mercedes Petronas.

Ma anche al circuito francese, di Paul Richard rimonta e sorpasso nei confronti della Nera total black Mercedes che in molti Gran Premi sarà la sua ombra seguendolo in parecchie corse, altro episodio e duello con la Mercedes in Brasile dove i due arrivano quasi sin fuori pista, sino ad arrivare all’ultima corsa appaiati Hamilton e Verstappen stessi punti chi vince si prende tutto.

L’ ultimo Gran Premio comunque scrive una importante pagina di storia della F1 dopo il via al primo giro, Max Verstappen infila il pilota della Mercedes che taglia la ESSE ma non verrà penalizzato.

Lewis Hamilton conduce in testa l’ultima corsa con un discreto margine a nulla serve il compagno Perez che quasi si immola per fargli riguadagnare secondi preziosi, ma la svolta a due giri dalla fine il pilota Latifi va a muro entra la Safety Car cambi gomme furiosi dell’ultimo secondo distacchi azzerati, ultimo giro Lewis Hamilton e davanti ma il pilota olandese, azzanna attacco e sorpasso, resiste al ritorno del pilota inglese, che tenta di riprendersi la prima posizione inutilmente, bandiera a scacchi Max Verstappen vince transitando primo sotto la bandiera a scacchi e scippando il titolo numero 8 ad Hamilton. Trionfo quasi incredulo per il pilota della Red Bull, che spodesta il 7 volte campione del mondo in una annata dove entrambi in fondo si sono dati del filo da torcere sino alla fine sino all’ultimo Gran Premio, sino all’ultimo giro.

Pochi giorni fa si è svolto, a Parigi, il galà della FIA. L’evento, ospitato dal presentatore televisivo britannico Nicki Shields e dal commentatore francese di Formula 1 Julien Fébreau, ha celebrato gli artisti e le prestazioni eccezionali dei piloti del 2021. La serata è stata il coronamento di un anno spettacolare per l’olandese Max Verstappen, che a 24 anni è diventato uno dei più giovani campioni del mondo di Formula 1. Il pilota della Red Bull-Honda è

In questa giornata però il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton non si è presentato. Dopo aver perso il titolo mondiale il britannico si è chiuso in un silenzio stampa. Alcune voci parlano di un ritiro del pilota della Mercedes, ma l’olandese non crede per nulla a queste voci; anzi Max crede che il britannico tornerà a lottare il prossimo anno per portare a casa l’ottavo titolo mondiale.

Le dichiarazioni di Max Verstappen, “E’ stata una stagione lunga e difficile e sono felice per aver finalmente raggiunto il mio obiettivo. Spero di poterlo fare molte altre volte. È stata una battaglia incredibile con Lewis, uno dei più grandi piloti di sempre in Formula 1. Ci siamo davvero spinti a vicenda. Alla fine della giornata, possiamo guardarci negli occhi e rispettarci, il che è davvero importante. Capisco che i primi giorni dopo una gara come quella tu non sia felice”.