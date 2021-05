Maxi blitz antidroga al Parco Verde di Caivano. 49 misure cautelari

Maxi blitz antidroga, avvenuto un po’ in tutta la provincia napoletana ma in parte anche in quella che è la provincia, di Caserta.

Questo in breve quanto accaduto sono state emesse una serie di misure cautelari, per cercar di essere più precisi in numero di 49, a seguito del quale , è stato fatto un maxi blitz da parte dei carabinieri di Castel Cisterna coadiuvato con varie forze dell’ordine dei Carabinieri.

Il maxi blitz antidroga è stato effettuato in quella che è una delle più grandi piazze di spaccio tra le più estese grandi d’Europa, ossia stiamo parlando di Caivano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia – DDA – hanno inflitto un duro colpo al traffico di stupefacenti.

Sono state dunque emesse ben 49 le misure cautelari notificate ad altrettante persone ritenute vicine al clan “Sautto – Ciccarelli“, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Dalle indagini è emerso che nell’ interno di quello che è il Parco Verde di Caivano lo smercio della droga era attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Inoltre tra le persone che occupavano i ruoli apicali nel clan c’era anche chi guadagnava oltre 130mila euro al mese. Le misure cautelari sono state notificate nel comune di Caivano e nelle province di Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlì Cesena e Caserta.