MAXI INCENDIO A LUSCIANO UN MORTO

LUSCIANO (Caserta) Incendio divampato nella provincia casertana, ecco quanto accaduto: e andato tutto a fuoco per cause non ancora chiare una baraccopoli nel casertano. L’incendio è avvenuto questa notte. Le fiamme sono divampate prima in una baracca abitata da extracomunitari fino ad allargare il suo raggio coinvolgendo anche le altre. I vigili del fuoco, che sono al lavoro per spegnere le fiamme che hanno interessato, dicevamo, diverse baracche. I vigili del fuoco hanno già recuperato il corpo di un uomo senza vita, ma non è escluso che ci siano altre persone coinvolte e possa esserci qualche altro deceduto o persone ferite . Il campo, secondo il racconto di alcuni testimoni ai vigili del fuoco, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli.

Il tutto è accaduto a Lusciano, nel Casertano. Una persona è morta ed è stata recuperata carbonizzata dai vigili del fuoco di Caserta; si tratta di un uomo probabilmente straniero ma non ancora identificato, che forse è stava dormendo quando si è sviluppato il rogo.

L’insediamento, in via Vicinale Torre in aperta campagna, è composto da molte baracche abitate da lavoratori migranti e senza tetto. Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia di natura accidentale; la baraccopoli è stata sequestrata dai carabinieri della stazione di Lusciano, che indagano. Stanotte sul posto sono successivamente intervenuti anche le volanti della Polizia di Stato (Commissariato di Aversa).

Da verifica bene la causa del rogo