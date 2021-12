MAXI INCENDIO DIVAMPATO IN UN APPARTAMENTO

E’ scoppiato un incendio di vaste proporzioni all’interno di un’abitazione a Sant’Angelo di Alife, nella provincia di Caserta. Per i vigili del fuoco di Caserta che sarebbero poi successivamente accorsi – si rammenta che le squadre dei vigili del fuoco, intervenute sono quelle del distaccamento di Piedimonte Matese – si è trattato di un intervento molto complicato viste le difficoltà di accedere al luogo del rogo, caratterizzate dalle strade strette e non percorribili dai mezzi pesanti. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento posto al primo piano di un palazzo.

Seguiranno aggiornamenti