Maxi multa per Tony Colombo ed il suo entourage

I 4 si trovavano all’esterno di un ristorante all’interno del quale gli agenti dei Commissariati di Acerra e Afragola, intervenuti per la segnalazione della presenza di numerose persone, hanno sorpreso non solo lui ma ben 43 persone, tutte tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e a festeggiare un compleanno Tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid. Anche il direttore del locale, un 44enne di Aversa, è stato multato perché aveva consentito le consumazioni negli spazi interni (cosa vietava come da ultimo decreto che obbliga gli esercenti a consumare, a far consumare i clienti fuori negli appositi contenitori bicchieri e quant’altro mono uso di plastica e perché l’esercizio commerciale era aperto oltre l’orario consentito oltre le 22.00.

È stata infine disposta la chiusura della struttura per 5 giorni. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda