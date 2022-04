MAXI PROTESTA DEGLI ALLEVATORI DI BUFALE, BLOCCATO IL TRAFFICO SULL’ AUTOSTRADA

E’ partito il blocco dell’autostrada da parte degli allevatori bufalini che protestano contro il piano di eradicazione dalla brucellosi evaso dalla Regione e che ha ‘scontenato’ gli allevatori bufalini.

Dopo il presidio a Capua, in tarda mattinata, i mezzi degli allevatori hanno imboccato l’A1 in direzione Caserta. Il corteo procederà lentamente verso il Capoluogo per poi fare marcia indietro fino a Caianello e rientro a Capua. La marcia degli allevatori bufalini è segnalata anche dalla società autostrade che annuncia rallentamenti nel traffico.

La protesta degli allevatori bufalini della provincia di Caserta è appena iniziata. I disagi creati nella giornata di mercoledì nel tratto casertano dell’autostrada, da Caianello a Marcianise, non rappresentano che un aumento dell’intensità della protesta che ormai da mesi va avanti contro la Regione nella difficile battaglia sul “nodo brucellosi”.

Il lungo serpentone di mezzi degli allevatori che ha percorso da nord a sud e viceversa l’A1 tra i caselli di Capua, Caserta Sud, Caianello e di nuovo Capua, non ha creato problemi alla circolazione, grazie anche alle pattuglie della Polizia Stradale e della Digos della Questura di Caserta che ne hanno seguito il lento incedere.

Una giornata, quella di mercoledì, che per molti allevatori del comparto bufalino ha rappresentato una grande emozione. “La cosa più bella e commovente è stata senza dubbio vedere tanti automobilisti rallentare al nostro fianco esortandoci a non arrenderci” si legge in un post dell’associazione tutela allevamento bufala mediterranea. “Non era per nulla scontato: non ce lo aspettavamo. Il territorio, il popolo casertano ha dimostrato di essere con gli allevatori. Scusateci dei disagi. Amiamo la nostra terra e non ci fermeremo mai”.