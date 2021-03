MAXI SEQUESTRO 246.000 DOSI VACCINO COVID

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri i Carabinieri dei NAS stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, relativo ad uno specifico lotto di vaccino Covid-19 prodotto dall’azienda Astra Zeneca, identificato dal n. ABV2856 e conseguente provvedimento dell’AIFA con cui è stata disposta la sospensione della somministrazione delle dosi del medesimo lotto già assegnate alle strutture sanitarie”, ne dà notizia questa sera una nota dei Nas.

Le attività dei Carabinieri NAS sono in corso di svolgimento presso tutti gli HUB di distribuzione e i centri di vaccinazione ove sono stati consegnati complessivamente 249.600 dosi, al fine di porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in giacenza.

L’attività di sequestro, per la quale – sottolineano i Nas – “allo stato non vi è alcuna correlazione diretta con i casi di decesso segnalati”, viene svolta in via cautelativa al fine di procedere alle opportune analisi cliniche per confutare la pericolosità del farmaco.

Le indagini, affidate al Nas di Catania, sono dirette dal Sostituto Procuratore Dr. Gaetano Bono della Procura della Repubblica di Siracusa sotto il coordinamento del Procuratore Capo D.ssa Sabrina Gambino.