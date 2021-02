Maxi sequestro di droga . Circa 16 kg fra marijuana e hascisc

Nella tarda serata di ieri 24 febbraio 2021, in Castel Volturno, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casal di Principe hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, sostanza stupefacente per un totale di Kg 9,387 di marijuana e Kg 6,257 di hashish.

Lo stupefacente, diviso in panetti era riposto in dei borsoni ed in alcune grosse buste nere che sono state trovate all’interno di un’autovettura BMW serie 3 abbandonata a bordo strada lungo via Marotta, in Castel Volturno. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.