Maxi sequestro di terreni e conti bancari

Maxi sequestro operato dalla Guardia di Finanza nel casertano, a seguito dell’ emissione di un decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sono stati presi in consegna e sottoposti a confisca, sia nelle Regione Campania che nella Regione Lazio, beni, partecipazioni societarie, nonché tutta una serie di rapporti finanziari e bancari, per un valore pari ad oltre 4 milioni di euro, tutti riconducibili a Nicola Ferraro 59enne di Casal di Principe, ex consigliere regionale e imprenditore nel settore del trattamento dei rifiuti, condannato dalla Corte di Appello di Napoli per concorso esterno in associazione mafiosa, con sentenza passata in giudicato oltre cinque anni fa, precisamente il giorno 16 aprile 2015.

Tra gli oggetti di confisca anche le indennità ed il vitalizio consiliari. L’ex consigliere regionale, facente parte dell’ ex partito dell’Udeur, era infatti ritenuto un colletto bianco del clan dei Casalesi ed è stato ,come già precisato, condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione camorristica.

Cercando di essere più precisi risultano essere sottoposti a confisca nove fabbricati (sparsi in vari territori e comuni tra cui Caserta, Casal di Principe, Gaeta, Formia), un terreno, le quote di due società, un’ autovettura e una moto, le disponibilità finanziarie presenti in parecchi conti correnti, conti di deposito ed altri investimenti finanziari,

Ecco uno schema riassuntivo per quel che concerne la maxi confisca: