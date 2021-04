MAXI SEQUESTRO TRA CAMPANIA E PUGLIA

Traffico illecito e smaltimento abusivo di rifiuti, con questa accusa sono stati posti in essere degli arresti.

A seguito di un blitz effettuato dalla Guardia di Finanza di Foggia ma anche con un’ azione congiunta da parte dei Carabinieri di Bari è stata data esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Bari, Paola Angela De Santis, nei confronti di sei persone, tra foggiani e campani.

Le indagini sono coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari (la DDA).

Nello specifico sono finiti in carcere: Roberto e Luca Marino, entrambi di San Severo rispettivamente di 45 e 37 anni; domiciliari per Cesare Di Cesare 44 anni di Torremaggiore e tre divieti di dimora nelle Regioni di Puglia e Abruzzo per due casertani di 51 e 44 anni e un cittadino ucraino 51enne.

Ad essere finita sotto sequestro anche una discarica abusiva, l’indagine è partita qualche fa per essere più precisi nel marzo 2018 a seguito del quale si è avuto anche il sequestro di una discarica abusiva realizzata all’interno di un capannone in Puglia ossia a San Severo (nella provincia di Foggia) dove erano state illecitamente ammassate 600 tonnellate di ecoballe di rifiuti indifferenziati riconducibili, così come accertato dall’Arpa Puglia, a scarti tessili, di plastica gomma e legno e che avevano prodotto pesanti esalazioni già a fine agosto 2017. Successivamente è stata sequestrata un’altra discarica abusiva sempre a San Severo, al cui interno erano state accatastate 10mila tonnellate di balle di scarti di lavorazione tessile mischiati a plastica. Altre due discariche erano state realizzate all’interno di due capannoni che si trovavano: a Vasto (Chieuti) di circa 1250 metri quadrati e a Chieuti di 1600 mq. Anche in questo caso erano stati ammassati rifiuti maleodoranti.

Tra le altre cose giova precisare altresì che, sono stati sequestrati beni per circa 1.635.000 euro consistenti in 4 compendi aziendali, 4 quote societarie, 4 fabbricati, 9 terreni, 4 polizze vita e 38 rapporti finanziari. Sequestrate complessivamente anche 13.100 tonnellate di rifiuti speciali. il gruppo criminale era dedito allo stoccaggio di rifiuti solidi, provenienti prevalentemente della provincia di Caserta in siti all’aperto o all’interno di capannoni industriali che si trovavano in provincia di Foggia o di Chieti.