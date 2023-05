mcv, M5S: “azione di Talento sarà oggetto di segnalazione al Collegio dei Probiviri”

Smcv, M5S: “azione di Talento sarà oggetto di segnalazione al Collegio dei Probiviri”

Caserta – 27 maggio 2023: “Il Movimento 5 Stelle in provincia di Caserta prende atto della volontà del Consigliere Comunale di Santa Maria Capua Vetere Danilo Talento di abbandonare il percorso comune costruito insieme nella città del Foro per intraprendere una sua strada politica personale; ma lo farà senza strumentalizzare il M5S”. Così in una nota congiunta il Coordinatore Provinciale di Caserta del M5S, l’On. Avv. Giuseppe Buompane, e il Coordinatore Regionale della Campania del M5S, l’On. Salvatore Micillo.

“Nel ribadire vicinanza e supporto all’attività politica comunale del Portavoce Raffaele Aveta, quindi, si precisa che l’azione di Talento sarà oggetto di segnalazione al Collegio dei Probiviri”, concludono gli esponenti del M5S.