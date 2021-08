Medaglia d’oro per Clemente Di Crescenzo.

Maddaloni. Il giorno 8 agosto, mentre molti erano in ferie, il campione di boxe Clemente Di Crescenzo riceve un altro importante riconoscimento.

Di Crescenzo ha infatti ricevuto la medaglia d’oro come campione nazionale per la disciplina di boxe orientale nella categoria MASTER.

La cerimonia di premiazione si è tenuta appunto giorno 8 c.m. nella sede US ACLI di Benevento alla presenza del presidente US ACLI Alessandro Pepe e della consigliera provinciale Imma Petrillo.

Ricordiamo che il Di Crescenzo, oltre che campione di boxe e anche campione di lotta contro il bullismo e contro la violenza sulle donne.

Il 2 maggio 2019 salvò una donna che era stata aggredita da 4 uomini immigrati.

Ha portato in molti comuni della provincia di Benevento, come Telese, Cusano Mutri Amorosi, San Lorenzello, collaborando anche con le scuole, il suo progetto “No bullismo, no violenza sulle donne”. Ha aperto una serie di sportelli antiviolenza sul territorio per sostenere ed aiutare concretamente donne vittime di violenza.

La nobile arte non solo come sport agonistico, ma come mezzo per riscattare da ogni forma di violenza e per l’integrazione sociale.