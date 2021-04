Medico di Piedimonte Matese positivo dopo la seconda dose di vaccino anticovid

PIEDIMONTE MATESE – Suscita ancora scalpore la vicenda che ha caratterizzato un medico di Piedimonte Matese. Il dottore è risultato positivo dopo aver effettuato la seconda dose del vaccino anticovid Pfizer. Attualmente il medico è ancora in isolamento presso la propria residenza. Stando alle ricostruzioni, l’uomo dopo essersi sottoposto alla seconda dose del vaccino è risultato positivo dopo un classico accertamento per gli operatori sanitari. Attualmente è asintomatico ma la vicenda ha generato non poche perplessità.