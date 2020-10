Mega rissa a San Marcellino

SAN MARCELLINO – Nella giornata del 1 ottobre è scoppiata una mega rissa del centro di San Marcellino, dei ragazzi a quanto pare di giovane età, per la precisione dei minori ed un uomo di anni quarantadue, padre di uno dei ragazzi, sono stati coinvolti in una mega ‘baruffa’. Da quanto emerso da alcune risultanze investigative che sono state effettuate dalla sezione della polizia, del Commissariato di Aversa e di Casapesenna, è emerso che la rissa è avvenuta in piazza Municipio a San Marcellino, ed ha coinvolto prima due gruppi di minorenni che sono venuti alle mani; dopo che sono volati pugni calci schiaffi e minacce uno degli adolescenti, coinvolti nell’alterco avrebbe chiamato il proprio genitore, il quale è essere accorso per cercare di sedare quanto stava avvenendo, tuttavia tale intervento è stato inutile, la presenza dell’adulto non ha riportato la calma, anzi la rissa è diventata ancora più violenta. I poliziotti, sarebbero giunti sul posto quando le situazione era tornata quasi diciamo alla normalità tranquilla, ma hanno cercato di operare una ricostruzione con le immagini delle telecamere esterne di esercizi commerciali della zona, dopo di che hanno proceduto a quella che è l’identificazione, dei balordi che hanno provocato il mega tafferuglio.