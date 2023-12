Memorie dialoganti. In mostra le opere di Andrea Sparaco.

Andrea Sparaco, artista rivive in una mostra a lui dedicata e in un opening che si terrà il 5 dicembre alle ore 11.00, presso l’archivio di stato di Caserta, in piazza Carlo di Borbone.

All’inaugurazione saranno presenti, la direttrice dell’Archivio di Stato di Caserta, Fortunata Manzi, il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e il sindaco di Caserta, Carlo Marino e il prof Massimo Cacciari, amico personale di Andrea. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 dicembre 2023.

L’esposizione, dal nome evocativo, “Memorie dialoganti” è formata da circa 100 opere donate dall’artista all’Archivio di stato a partire dal 2006, a cui si aggiungono le opere del fondo Broccoli. Queste si compongono di opere di Sparaco, ma anche di una cospicua documentazione, in parte autografa, che riguarda l’artista e ne ripercorre le vicende artistiche, culturali e politiche. Dell’archivio farà parte anche la scultura Figure dialoganti, arricchendo così il percorso narrativo, essendo un richiamo all’ultima mostra che Sparaco allestì in vita a Teano. per raccontare Sparaco a tutto tondo, nel richiamo alla mostra di Sparaco in atto a Teano al momento della sua morte. I contenuti della mostra “Memorie dialoganti” faranno parte di un catalogo, introdotto da uno scritto di Massimo Cacciari.

Andrea Sparaco Nato nel 1936 a Marcianise (CE), si diploma presso l’Istituto d’Arte, frequentando anche i corsi di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Poliedrico, artista contemporaneo di Terra di Lavoro, oltre alla sua carriera artistica, va ricordato anche il suo impegno sindacale nella CGIL e la sua partecipazione politica, anche come amministratore di Capodrise, nelle fila del PCI. Ci ha lasciati nel 2011, mentre era in atto la sua ultima mostra presso Teano.