“ Memorie in Argilla” nell’ aula consiliare del comune di Casagiove

Le ricorrenze concomitanti del 150° anno dalla acquisizione del toponimo cittadino attuale e del 75° della riconquistata autonomia comunale stanno a fare da cornice alla grande storia. Quella storia che da sabato prossimo e per oltre un mese sarà a testimoniare, nei luoghi ove si compì, a partire dal IV secolo a. C., della sua umanità e della sua sapiente bellezza.

Tornano, infatti, in mostra a Casagiove, nell’Aula Consiliare, cuore civile della Comunità, tre dei contenitori di ceramica che nel 1993, parte del corredo di quattro tombe a cassa di tufo ritrovate in Via Toscana, appartenenti alla vasta necropoli sorta fuori dalla porta orientale dell’antica Capua. Sono una hydria, un vaso per acqua, con scena di offerte ad un tempietto, una neck-amphora, con figura di guerriero tra due figure femminili, e una bail-amphora, con due guerrieri in tipica armatura campana.

L’evento, dal titolo “MEMORIE IN ARGILLA” sarà inaugurato Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 18, nell’Aula Consiliare del Comune, in via Jovara, 56.

Un ritorno, fortemente voluto, reso possibile grazie alla collaborazione con il museo archeologico di Santa Maria Capua Vetere, alla Confartigianato, alla BCC, alla FAI, ai consiglieri Comunali, ai dipendenti comunali, alle Associazioni e a tutti gli amici che a titolo gratuito hanno prestato il loro servizio per testimoniare la ricchezza di un popolo e di tutta la gente che nei secoli qui ha vissuto e qui ha scritto la bella storia dentro la quale affondano le radici della Comunità Casagiovese. Considero non solo un onore riavere tra noi, ammirabili da tutti, questi rari e splendidi reperti, ma anche una eccezionale occasione per vivere un collettivo, unitario momento di cultura e di bellezza.