Mercatini di Natale nel palazzo storico di Napoli

La magia del Natale arriva nel Vesuviano e si concentra in una delle sue gemme storiche: il Palazzo Mediceo di Ottaviano. L’atteso evento “Mercatini al Castello” trasformerà l’imponente struttura in un accogliente villaggio natalizio per quattro giorni, offrendo un’esperienza imperdibile tra tradizione, artigianato e gusto.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Tra Fede e Cultura”, fa parte del “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026″ della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Ottaviano, sottolineando l’importanza di unire la valorizzazione culturale alla festa popolare.

L’appuntamento è fissato dal 18 al 21 Dicembre 2025. Il programma è pensato per accogliere il pubblico in diversi momenti della giornata: nelle serate di Giovedì e Venerdì i mercatini saranno aperti dalle 18:00 alle 23:00, mentre Sabato e Domenica l’orario sarà continuato, dalle 10:00 alle 23:00, per permettere una visita completa.

I “Mercatini al Castello” offrono un ricco ventaglio di attività: si potrà passeggiare tra le esposizioni artigianali alla ricerca di regali unici, concedersi momenti di degustazione di prodotti tipici e godere di momenti di intrattenimento pensati per creare un’atmosfera festiva. Non mancheranno le visite guidate, per chi desidera approfondire la storia del Palazzo Mediceo.

Un dettaglio importante per tutti i visitatori: l’Ingresso è Libero. L’evento si presenta quindi come l’occasione ideale per immergersi completamente nello spirito natalizio, unendo shopping, cultura e convivialità.