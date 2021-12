Mercatini solidali e spettacoli musicali. Il programma e le date del Natale di Portico di Caserta

Portico di Caserta. L’associazione di promozione sociale “Riforma del pensiero”, attivissima nel comune di Portico, dopo aver animato l’intera estate con importanti e coinvolgenti iniziative di aggregazione rivolte principalmente ai giovani, sta per tagliare il nastro della I edizione del Natale a piazza Berlinguer.

Con il patrocinio del comune, il cui sindaco Giuseppe Oliviero non poteva far mancare il suo sostegno a questa bellissima iniziativa, sabato 4 dicembre alle ore 19.00 si darà ufficialmente lo START per una serie di eventi che andranno avanti fino al 22 dicembre, giornata conclusiva delle manifestazioni.

Nelle casette in legno, che sono state messe a disposizione dal comune di Roccamonfina: una collaborazione tra comuni per valorizzare il territorio unendo forze e disponibilità, ci saranno artigiani locali e gustosi prodotti gastronomici. Un’occasione per acquistare regalini per sé e per gli altri incrementando il commercio locale ed il lavoro artigianale. tra le casette ce ne sarà una speciale, grazie ad una collaborazione importante e significativa. Per saperlo vieni a scoprirla da te.

Il ricavato dei mercatini sarà destinato sia all’acquisto di attrezzature sportive per i bambini che di pacchi natalizi per famiglie bisognose.

Se Natale è soprattutto solidarietà e generosità, in questa iniziativa è racchiuso il senso vero di comunità: l’associazione “Riforma del pensiero” lo trasmette e lo applica a partire dai più piccoli, educando a valori positivi con esperienze di vita vera, che donano gioia e riempiono il cuore, oltre a regalare momenti di spensieratezza .

Così come sono realizzati a mano dai soci dell’associazione i personaggi che coloreranno la villa. Elfi, folletti e pupazzi di neve dipinti dai bambini di Portico di Caserta.

Un lavoro minuzioso ed appassionato a cui l’associazione tutta, che raggruppa soci di 3 fasce generazionali, si sta dedicando dalla fine dell’estate.

Non mancheranno gli spettacoli per adulti e bambini e la classica casetta di Babbo Natale

Il programma completo con le date di apertura dei mercatini e gli spettacoli delle varie serate è riportato nella locandina che segue.