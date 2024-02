Mercato di Via Ruta. L’intervento di Pasquale Napoletano

Sul mercato di via Ruta e sul comportamento dell’intera amministrazione Marino sono nuovamente scandalizzato e oltremodo indignato dopo aver letto l’articolo odierno del Mattino.

Dove erano i vigili urbani oggi sgomenti di fronte a bagni inagibili quando una commissione consiliare svolgeva lì sopralluoghi documentati da foto e quando i giornali le pubblicavano?

Come si permette l’assessore Casale di affermare che verrà svolto quanto indicato nel verbale dei NAS quando sarebbe suo obbligo e dovere aver osservato per tempo tutte le leggi e le norme che vi sono richiamate?

Sono sbigottito di fronte a questa ammessa e palese inadempienza collettiva.

Mi auguro che il nostro esposto abbia un esito completo e anche successivo ai sopralluoghi di NAS e ASL di mercoledì.

Caserta merita altro di quanto finora accaduto.