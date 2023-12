Mercato di Via Ruta. Pasquale Napoletano : ” che fine ha fatto la mozione per garantire decoro e decenza?”

Inascoltata da mesi e mesi la voce del Consiglio comunale che votò a maggioranza una Mozione a mia prima firma sull’urgenza di garantire decenza, decoro e una gestione aderente alle norme minime di legge al mercato di via Ruta.

Un voto cui si era arrivati dopo l’impegno bipartisan della Commissione consiliare competente, i cui componenti si erano recati più volte in sopralluogo nella struttura frequentata due volte alla settimana da migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia.

Ne era emerso un quadro sconfortante e scandaloso ove i “servizi igienici” non avevano nulla di ciò dovrebbe significare questa indicazione: “lavandini ed orinatoi otturati, igienici incrostati, pavimenti impraticabili, rubinetti aperti, acqua corrente in ogni dove; cavi elettrici scoperti”. Un biglietto da visita insopportabile e offensivo per tutti, senza dimenticare l’impossibilità della loro minima fruizione da parte di cittadini anziani e disabili, a rischio solo nell’eventualità di muovere i primi passi su pavimenti che solo le fotografie diffuse dai vari media potevano completamente illustrare nella loro sporcizia, scivolosità, impraticabilità.

Una situazione insostenibile, in queste settimane aggravata dalla sua esposizione e conoscenza anche da parte di cittadini provenienti da altre parti d’Italia o altri Paesi, a Caserta in visita ai loro familiari per le festività natalizie.

Un’onta ennesima per l’amministrazione Marino. Di fronte alla quale mi accingo ad inviare un esposto alle autorità preposte affinché il mercato di via Ruta venga chiuso con urgenza al pubblico. Operatori e frequentatori sanno di chi è la colpa di questo scandalo.