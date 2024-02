Il Comune di Caserta comunica che sono sospese le attività di vendita solo per 6 esercizi

del settore alimentare della Fiera bisettimanale di Via Ruta. La sospensione si è resa

necessaria per la realizzazione degli interventi di adeguamento programmati dal Comune.

Gli esercizi commerciali del settore alimentare riprenderanno regolarmente le proprie

attività subito dopo la conclusione dei lavori.