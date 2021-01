Mercato Ortofrutticolo Aversa, A.I.F.V.S. Onlus al fianco di Asso diritti: “Presenti in questa battaglia per la dignità”

AVERSA. “Vogliamo capire per quale motivo, nonostante i lavori siano stati conclusi, non viene inviata l’ASL per i controlli igienico-sanitarie e strutturali al Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Aversa in Corso Europa per far sì che lo stesso possa ripartire. In ballo ci sono 52 aziende e circa 400 operatori, è uno scandalo”.

A parlare è il Presidetr dell’associazione “Assodiritti”, Carlo Di Dato, a sostegno della cui battaglia si è posta l’Associazione Italiana familiari e Vittime della Strada Onlus, presieduta da Alberto Pallotti.

Una diatriba che va avanti dal 10 ottobre del 2019, quando, a seguito di un sopralluogo congiunto del NAS e cinque ASL, alla presenza dei

rappresentati del Comune di Aversa, venne chiuso l’ingrosso per carenze igieniche (14 prescrizioni).

Nello spiazzale vennero ritrovati rifiuti non prevenienti dal settore ortofrutticolo e da mesi ivi abbandonati; inoltre, veniva segnalata la presenza di coperture non a norma e di servizi basilari non garantiti. Il comune fece predisporre l’approvazione del progetto, approvando una variazione di bilancio per i lavori e l’avvio degli stessi successivo a gara appaltante. A fronte dell’affidamento, la conclusione dei lavori era fissata al 16 di aprile del 2020 e tutt’oggi risultano realizzati al 50%.



“Ciò che ci sconcerta – afferma Di Dato – è che sembra si stia facendo di tutto per ritardare o vanificare la riapertura. Esempi evidenti si ritrovano nel progetto originario: non era prevista la rimozione delle tettoie, il posizionamento delle bocchette antincendio e la risoluzione di tanti punti focali critici. Dato che i lavori sono stati effettuati solo per una metà dell’area, si sta praticamente supponendo che chi operava in 7000 mq, ora lo possa fare in meno della metà. Follia pura”.