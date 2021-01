Mercato Ortofrutticolo: Il Tribunale di Napoli Nord continua a dare ragione al Comune

Aversa-L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Golia, unitamente all’Assessore al ramo, Dott. Mario De Michele, difesa dall’avvocatura comunale, nelle persone degli avv. Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, continua ad agire in modo legittimo ed opportuno.

Il Tribunale di Napoli Nord ha, infatti, rigettato l’istanza cautelare promossa da un operatore del mercato (ricordiamo che diversi sono gli operatori che hanno promosso ricorso) avverso l’Ordinanza di pagamento emessa dal Comandante Guarino. Dopo anni in cui gli operatori non avevano provveduto al pagamento delle tariffe fissate dal Consiglio Comunale sono finalmente giunte le ordinanze del dirigente.

Ed infatti, il Comune di Aversa, con ingiunzioni di pagamento, richiedeva agli operatori del mercato ortofrutticolo, il pagamento dei canoni non versati per l’occupazione dei relativi stand del mercato ortofrutticolo.

Avverso tali ingiunzioni di pagamento essi operatori proponevano opposizione innanzi al competente Tribunale di Napoli Nord, chiedendo, in via preliminare, l’immediata sospensione delle opposte ordinanze.

A tal riguardo, occorre precisare che il Tribunale di Napoli Nord, con un orientamento ormai consolidato, ha rigettato, in via cautelare, le richieste istanze di sospensione delle ordinanze di ingiunzione.

Continua così l’attività di controllo e di legalità dell’Amministrazione Comunale, anche con conseguente recupero dei crediti.