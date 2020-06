Mercato pallavolo femminile, molto movimentata la giornata di ieri tra ufficializzazioni di nuovi allenatori e giocatrici.

Scatenata Perugia che dopo l’annuncio dell’arrivo di Serena Ortolani vede rinforzare il proprio roster con la belga Freya Aelbrecht che torna in Italia dopo l’esperienza in Giappone e Turchia.

Nella giornata di ieri l’annuncio come nuovo allenatore di Busto Arsizio di Marco Fenoglio alla sua prima volta come coach delle farfalle, una figura di grande esperienza per una piazza che vuole confermare quanto di buono fatto vedere in questa stagione chiusasi prematuramente.

Si sta dunque entrando nella fase calda del mercato pallavolo femminile, altri colpi certamente arriveranno nei prossimi giorni, la speranza di tutto il movimento è che possano continuare gli sforzi per trattenere o far arrivare in Italia i grandi nomi.

Per quanto rigurda la Volalto 2.0 per il momento non giungono notizie circa nuovi acquisti