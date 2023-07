Mercoledì 19 Luglio 31 anni dalla strage di Via D’Amelio. Se ne parla all’ Eremo di San Vitaliano

Il prossimo Mercoledì 19 luglio, a 31 anni dalla strage di Via D’Amelio, si terrà a Caserta presso l’Eremo di San Vitaliano una commemorazione in ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta. L’iniziativa è promossa ed organizzata, proprio nella giornata in cui ricorre l’anniversario della strage di Via D’Amelio, da “Azione e Partecipazione” e dall’associazione di legalità “Invisibili” con la collaborazione del “Luogo della Memoria dei Caduti in Missioni Internazionali di Pace”. La cerimonia, che vedrà apposte nell’area dell’Eremo installazioni grafiche e immagini della strage, si aprirà alle 20:00 con la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Valentino Picazio e proseguirà poi con gli interventi di due Medaglie d’Oro: il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia (Medaglia d’Oro al Valor Militare) e Nicola Barbato (Sovrintendente della Polizia di Stato e Medaglia d’oro al Valor Civile), insieme ad Enrico Trapassi (Vicepresidente Nazionale di “Invisibili”). Una iniziativa, insomma, dal forte valore simbolico volta a tenere viva la memoria su quanto è accaduto in quella tragica estate del 1992 ed a sottolineare quanto sia importante la battaglia contro la criminalità organizzata anche nella nostra terra.