Meritocrazia Italia: scuole e università chiuse in Italia

Con poche righe le principale agenzie giornalistiche hanno appena annunciato una notizia che non ha precedenti nel nostro Paese: Scuole e Università chiuse in tutta Italia, fino al 15 marzo. Una misura drastica nel tentativo di arginare il contagio del coronavirus.

La decisone che potrebbe essere assunta è indirizzata al prioritario interesse ed alla salvaguardia della salute pubblica.

Non si può tacere, però, sulle difficoltà che certamente seguiranno.

Meritocrazia Italia rivolge il suo primo pensiero alle migliaia di genitori i quali non avranno la possibilità di ricevere supporto per accudire i propri figli durante le ore lavorative ma anche all’impatto dell’export e del turismo Made in Italy.

Meritocrazia auspica che il Governo, consapevole dello stato di incertezza e turbamento che si sta attraversando, rinsaldi la fiducia dei cittadini attraverso atti coraggiosi che mettano al riparo le famiglie e l’economia nazionale, e che nell’immediatezza emani provvedimenti idonei ad esentare e/o autorizzare almeno uno dei genitori dal potersi assentare dal lavoro per accudire i propri figli, senza che ciò possa comportare ripercussioni lavorative, economiche e disciplinari.

Roma, 22.02.2020​​​​​​ Meritocrazia