Messa e Tammorra in memoria di Aurelio Vernile

Caserta. Sono passati 12 mesi dalla scomparsa di Aurelio Vernile ,noto musicista casertano e il suo ricordo continua ad essere vivo nella mente dei suoi familiari e dei suoi numerosi amici . Domani ,mercoledì’ 1 novembre , alle ore 11, 30 presso la Chiesa di San Pietro in Cattedra sita in via Vescovo Natale sara’ celebrata una messa in sua memoria.

Alle ore 18 ,00 l’ appuntamento è in via Galilei – Villetta Giaquinto dove un gruppo di musicisti si esibirà in una tammurriata proprio nei pressi della teca dedicata alla memoria di Aurelio.