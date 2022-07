Messa in sicurezza di ben 19 strade . La consigliera Dello Buono: “un atto di importanza vitale per Caserta”

“Un atto di importanza vitale per la città di Caserta!”. Commenta così la Consigliera comunale Daniela Dello Buono l’approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di ben 19 strade. “Da tantissimi anni, ormai, i cittadini casertani invocano interventi di ripristino degli asfalti che, grazie al lavoro di questa Amministrazione Comunale, oggi saranno possibili – sottolinea la Consigliera del gruppo ‘Moderati-Insieme per Caserta – Nonostante le difficoltà finanziarie dell’Ente, questa Amministrazione è riuscita ad affrontare una delle emergenze più importanti, gettando le basi per garantire maggiore sicurezza per i cittadini”. “Ringrazio fortemente l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo per aver condiviso con me la necessità di inserire nel progetto anche il rifacimento di Via Gandhi, una strada in condizioni di grave dissesto che necessita di un intervento prioritario”.