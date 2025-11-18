Meteo, allerta gialla prorogata fino a domani 19 novembre

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile è destinata a una proroga fino alle ore 14 di domani.

Ulteriori peggioramenti previsti già le prossime ore, perciò l’allerta gialla è stata estesa. E’ altissimo il rischio di allagamenti anche su strade, frane e caduta massi, scarsa visibilità sulle strade.

Chiusi i parchi e le spiagge a Napoli e il pontile Nord di Bagnoli. La Protezione Civile ha previsto rischi idrogeologici più o meno estesi dovuti a temporali, tranne che per l’area tra Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. I Comuni delle aree interessate da allerta, invece, sono invitati “ad attivare o mantenere presidiati i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale“.

Al momento registrati allagamenti nei Comuni dell’area Nord di Napoli: circolano video di strade allagate da Villaricca, Melito e Giugliano.

Non si registrano disagi altrove.

La temperatura è prevista in calo, con venti forti: dai 22 gradi di ieri, 17 novembre, si arriverà ai 12 previsti per sabato 22 novembre.