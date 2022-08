Meteo. Lieve calo della temperatura dalla prossima settimana

Caserta. Finalmente un po’ di tregua , e’ proprio il caso di dirlo . Secondo le previsioni Meteo , dalla prossima settimana dovrebbe registrarsi un lieve calo della temperatura sull’ intera provincia e addirittura, da martedì prossimo, potrebbe esserci anche qualche precipitazione .

Un estate così calda e afosa non si registrava dal 2003 , le persone anziane e i bambini sono stati messi a dura prova dal caldo afoso che in pratica dal mese di Giugno non si e’ mai placato .

Ora attendiamo con gioia questo probabile, anche se lieve calo della temperatura previsto per i prossimi giorni e magari un mese di Agosto leggermente più fresco.