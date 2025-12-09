Mexico86, da oggi l’album “Fuori Tema” è anche in Vinile

Dopo il successo della pubblicazione digitale dello scorso mese, FreakHouse Records è lieta di annunciare l’uscita in vinile di “Fuori Tema”, il secondo album dei Mexico86.

Il quartetto capitanato dai fratelli Pietro e Vincenzo Toscano (basso, voce e chitarre) – che si completa con Girolamo Caruso e Ivan Ponticiello (batteria e chitarre) – si conferma una delle realtà più interessanti e autentiche della scena indipendente italiana. Con “Fuori Tema”, i Mexico86 alzano il volume e prendono le distanze, con decisione, dalle logiche degli algoritmi e dagli schemi precostituiti e senza compromessi.

L’album fonde con maestria influenze indie-rock di matrice anglosassone con una vibrante e riconoscibile atmosfera partenopea, dando vita a un sound potente e personale. Un lavoro di altissima qualità, curato in ogni dettaglio: la produzione, la registrazione e il missaggio sono state affidate a due pilastri della produzione nazionale, Peppe De Angelis (Afterhours, Verdena, Gutter Twins) e Taketo Gohara (Baustelle, Capossela, Brunori Sas). Le sessioni si sono svolte al Monopattino Recordings Studio, mentre la masterizzazione è firmata da Giovanni Versari (Muse, Battiato, Calibro 35). A impreziosire il progetto, l’opera in copertina dell’artista Gavino Crispo.

Per celebrare questa importante pubblicazione, è in programma un evento speciale:

LISTENING PARTY & EXCLUSIVE SALE

Martedì 11 Dicembre 2024 – Ore 19:30 (partecipazione libera)

Fonoteca: – Vomero

Via Luca Giordano, 60 – Napoli

Durante la serata, sarà possibile ascoltare per la prima volta il vinile nella sua interezza in un ambiente dedicato e acquistare in anteprima assoluta le copie fisiche dell’album. Un’occasione imperdibile per appassionati, collezionisti e sostenitori della band.

“Fuori Tema” è disponibile in digitale su Bandcamp e Spotify e i vinile sugli canali della band.

https://freakhouserecords. bandcamp.com/album/fuori-tema

https://open.spotify.com/intl- it/album/ 7okxdNQGDaWGNWq4kDGzNo?si= BkjvIivaTZ21qH15ius2jg