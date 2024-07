Mezzano di Caserta “ assediato” dai ladri

Di Rosaria Karol Giannini

È ormai passata poco più di una settimana dal primo furto effettuato a Mezzano, piccola frazione del Comune di Caserta, da parte di individui ancora da identificare.

La sera del 20 Luglio è avvenuto il primo tentativo di rapina nei pressi del distributore di benzina a via g. fusco. Gli abitanti che si trovavano in strada hanno provato a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, che non hanno avuto modo di recarsi sul posto e verificare l’accaduto. Si susseguono giorni di timore, notti in cui sono stati avvertiti movimenti e rumori sospetti. Durante la notte tra il 27 e il 28 Luglio ad essere colpita è stata una nota pizzeria del posto nella quale i ladri sono riusciti ad entrare dalla parte posteriore, per mezzo delle campagne che si trovano dirattamente alle spalle della pizzeria. L’intero paese si trova in estrema difficoltà e gli abitanti attendono un intervento da parte delle forze dell’ordine al fine di ristabilire tranquillità e sicurezza in paese