Il progetto “Mi voglio felice!” a Riardo (CE) prevede tutte le visite gratuite, basta prenotare il tuo appuntamento contattando direttamente le specialiste dell’associazione. Ecco di seguito i riferimenti.

PSICOLOGA (Gratis) – Dott.ssa Chiara Di Fusco Sabato 24 Gennaio | ore 10:00 – 12:30 Prenota: 328 6969714.

FISIOTERAPISTA (Gratis) – Dott.ssa Lidia Cerchia Martedì 27 Gennaio | ore 14:00 – 17:00 Prenota: 393 6202545.

NUTRIZIONISTA (Gratis) – Dott.ssa Federica Compagnone Giovedì 29 Gennaio | ore 16:30 – 19:00 Prenota: 379 2539682.

SENOLOGA (Gratis) – Dott.ssa Marta Fusco Sabato 31 Gennaio | Evento Speciale in arrivo! Posti limitatissimi. Per prenotare: Inviaci un messaggio privato su Facebook.

Il progetto è realizzato con il contributo di Think Pink Italy ETS e il cofinanziamento del Comune di Riardo e dell’Associazione Donne Come Noi Riardo.