Mi voglio felice.

Di Pina Cupolino
Il progetto “Mi voglio felice!” a Riardo (CE) prevede tutte le visite gratuite, basta prenotare il tuo appuntamento contattando direttamente le specialiste dell’associazione. Ecco di seguito i riferimenti.
PSICOLOGA (Gratis) – Dott.ssa Chiara Di Fusco  Sabato 24 Gennaio | ore 10:00 – 12:30  Prenota: 328 6969714.
FISIOTERAPISTA (Gratis) – Dott.ssa Lidia Cerchia  Martedì 27 Gennaio | ore 14:00 – 17:00  Prenota: 393 6202545.
NUTRIZIONISTA (Gratis) – Dott.ssa Federica Compagnone  Giovedì 29 Gennaio | ore 16:30 – 19:00  Prenota: 379 2539682.
SENOLOGA (Gratis) – Dott.ssa Marta Fusco  Sabato 31 Gennaio | Evento Speciale in arrivo!  Posti limitatissimi. Per prenotare: Inviaci un messaggio privato  su Facebook.
Il progetto è realizzato con il contributo di Think Pink Italy ETS  e il cofinanziamento del Comune di Riardo e dell’Associazione Donne Come Noi Riardo.