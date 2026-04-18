Massimo Lopez in un recital tra sketch e musica dal vivo

Si parte mercoledì 22 aprile, alle 17, con la nuova edizione di Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli per le famiglie e per le scuole in collaborazione con i Teatrini. Il primo titolo è L’insolito Cappuccetto Rosso, pièce per un pubblico dai 3 anni in su, di e con Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli, prodotto dal Centro Rat. Si replica giovedì 23 aprile, alle 10:30.

Sempre giovedì 23 aprile, ma alle 17:30, continua RiSoNa, il ciclo di incontri di «tracce, voci e paesaggi della musica campana», curato da Pasquale Scialò, volto alla promozione della Stanza della Memoria e dell’Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania. In questo terzo appuntamento, “Vox Partenopea. Timbri, stili e identità” la logopedista Marina Tripodi analizza le interpretazioni di alcuni significativi esponenti della canzone napoletana. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Venerdì 24 aprile, alle 21, è la volta del Massimo Lopez show, uno spettacolo con cui il noto attore e comico unisce la potenza della musica dal vivo alla leggerezza della comicità, l’eleganza dello swing alla forza delle imitazioni. Sul palco, è accompagnato dalla Jazz Company.

Quindi, sabato 25 aprile, alle 21, Raiz è in concerto con Montecalvario, accompagnato dai Radicanto. i proventi della serata saranno donati alla ricerca contro il cancro alla mammella. Si replica domenica 26 aprile, alle 18.

Intanto continua, fino al 31 maggio prossimo, Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica di fotografie, locandine, programmi di sala e curiosità visive che racconta il grande lascito teatrale di Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti. Ingresso libero.

CARD DI ABBONAMENTO, biglietti e informazioni

Per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, è ancòra possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org