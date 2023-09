Michele Roberti nominato presidente onorario dell’ANFI di Maddaloni

Maddaloni – Domenica 23 settembre nella sala consiliare del comune di Ostuni, la nota città bianca pugliese, è stato completato il gemellaggio tra le sezioni ANFI di Ostuni e Maddaloni.

La prima parte della cerimonia si era tenuta a Maddaloni il 18 giugno. La stessa cerimonia si è ripetuta a due mesi di distanza in Puglia.

Val la pena ricordare che l’idea del gemellaggio è nata quasi per caso. Galeotta la cultura e punto di incontro tra i 2 comuni e le due realtà associative il generale Luigi Del Vecchio, maddalonese di nascita ed adottato dalla città bianca da un anno a questa parte, città che ha sempre amato, in cui ha trascorso per anni le vacanze e in cui ha ambientato il suo primo romanzo giallo. Il generale, oggi anche scrittore apprezzato, ha presentato il suo libro in anteprima proprio a Maddaloni, con un evento organizzato dall’ANFI nel marzo del 2022 e proprio in quell’occasione si sono gettate le basi per ciò che domenica si è formalizzato.

In una sala gremita di soci, simpatizzanti e cittadini, erano presenti il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, il vice presidente nazionale ANFI l‘avv. Antonio Maria La Scala, i presidenti regionali Andrea Grasso per la Campania e Antonio Fiore per la Puglia, e naturalmente i presidenti delle due sezioni Giuseppe Farina e Gianluca Schifone che hanno rinnovato il patto di gemellaggio già siglato in Campania. Un patto che avviato un rapporto di collaborazione, condivisione e scambio, oltre che di amicizia. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari locali che hanno apprezzato questa bella iniziativa. Gradito ed inatteso ospite il presidente ANFI della Sicilia, il gen. Umberto Rocco che ha mostrato interesse per questa iniziativa auspicando un futuro coinvolgimento anche della città di Palermo in questo circuito virtuoso.

Da Maddaloni è partita una delegazione di trenta persone per presenziare all’ evento. Nel corso della cerimonia è stato nominato presidente onorario della sezione di Maddaloni il maresciallo maggiore Michele Roberti. Tra i soci fondatori della sezione di Maddaloni ne è stato presidente per dieci anni, dal 2009 al 2019, guidando la sezione anche in momenti di particolare difficoltà, distinguendosi sempre per essere portatore dei valori della Guardia di Finanza, e contribuendo con impegno ed attivismo a tutte le iniziative della sezione anche successivamente al passaggio di consegne all’attuale presidente in carica.

Tra i momenti più toccanti della mattinata c’è stata la deposizione di un omaggio floreale sulla lapide di Fabio Perissinotto, giovane finanziere morto in servizio a soli 30 anni durante un inseguimento per catturare dei contrabbandieri. Momento fortemente voluto dal comandante della compagnia di Ostuni, che era stato comandante del giovane.

Nella due giorni pugliese, la delegazione di Maddaloni ha visitato la città di Ostuni, città unica nel suo genere per il suo caratteristico colore bianco. I momenti istituzionali sono stati accompagnati da momenti di convivialità e scambio, per gettare le basi per le future iniziative che vedranno protagoniste le due sezioni, da domenica unite idealmente da est ad ovest dello Stivale.