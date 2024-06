Michele Vigliotta premiato da Nicoletta Mantovani

Maddaloni – Giovani talenti maddalonesi continuano a fare notizia nel campo delle arti e, in questo periodo in particolare, della musica lirica, un gente a quanto pare in rinascita e molto apprezzato e coltivato dalle nuove generazioni.

La scorsa settimana Michele Vigliotta, allievo del maestro Mara Naddei è stato premiato in una masterclass alla Reggia di Carditello. Il prestigioso concorso internazionale è stato organizzato, con il patrocinio morale della Fondazione Luciano Pavarotti, da Nova Neapolis e dalla associazione culturale “Pomeriggio musicale”.

A premiare il giovane Vigliotta, che ha cantato un’aria del Mascagni, Nicoletta Mantovani, moglie di Pavarotti, emblema della musica lirica nel mondo.

Domenica 2 giugno Nicoletta Mantovani lo ha premiato con questa motivazione: “voglio premiare una voce che mi ha colpito il cuore e che farà grandi cose”. Il premio una borsa di studio a Modena per incontrare i più grandi maestri della lirica.

Complimenti e grazie per portare alto il nome della città di Maddaloni con talento ed impegno.