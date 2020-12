Mick Schumacher approda in F1

FORMULA UNO – In questo funesto 2020, una notizia che scalderà certamente i cuori di tutti gli appassionati di F1 e di Schumacher e non solo….Mick Schumacher, il figlio del leggendario pilota ferrarista, 7 volte iridato, purtroppo ridotto ad un vegetale da alcuni anni a seguito di una caduta dagli sci, l’anno prossimo correrà in Formula Uno, con la scuderia HAAS, il team americano con sede in Gran Bretagna, non di primo piano ma che potrebbe essere buono per far crescere professionalmente il giovane tedesco 21enne.

L’annuncio ufficiale sul sito della scuderia statunitense.

Queste le dichiarazione del neo pilota “Sono molto felice e senza parole, la prospettiva di essere in griglia di partenza l’anno prossimo mi rende felicissimo”.

Su internet spopola un video nel quale il padre Michael fa vedere al figlio una mini F1.

Il giovane Mick, era già pilota collaudatore della Driver Academy Ferrari, già in orbita rossa, ha portato a casa già un titolo in Formula Tre e quest’anno è ad un passo dal vincere anche in F2.

Segue dunque le orme di altri grandi figli d’arte come Damon Hill (figlio di Graham Hill), Jacques Villeneuve (figlio del leggendario Gilles Villeneuve) che hanno vinto anche un titolo in Formula Uno dopo anni non sempre facili.

L’appuntamento dunque è a marzo 2021 a Melbourne in Australia per vedere in azione il giovanissimo Schumacher.

Sotto il video nel quale Schumacher sembra dirgli guarda un giorno diventerai come me….