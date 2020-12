MICK SCHUMACHER TRIONFA IN FORMULA 2

Formula due – Si è praticamente concluso il campionato del mondo di Formula due, il tedesco Mick Schumacher continua la sua scalata. Il figlio della leggenda ferrarista , M. Schumacher, ha vinto il campionato del mondo di Formula 2, un’impresa riuscita negli scorsi anni ad altri astri nascenti del paddock di Formula 1 come Charles Leclerc e George Russell.

Il pilota tedesco dell’Academy Ferrari nell’ultima manche della stagione in Bahrain ha chiuso al diciottesimo posto, ma ha festeggiato perché Callum Ilott, suo primo inseguitore, non è riuscito ad andare oltre la decima piazza. La gara per la cronaca è stata vinta da Jehan Daruvala.

Mick Schumacher entra così in Formula 1 dalla porta principale: nella prossima stagione sarà pilota titolare alla Haas insieme all’altro debuttante Nikita Mazepin. Dopo il traguardo, ha festeggiato con tutti i meccanici del team Ferrari e con lo stesso Mattia Binotto.