Microchip gratuita e gara canina al dog park. Evento gratuito aperto a tutti

Pubblicità elettorale

L’ associazione Plastic Free in collaborazione con il Servizo Veterinario Asl Maddaloni e con il Comune di Maddaloni, la Provincia di Caserta, la Regione Campania e la Protezione Civile, ha organizzato in data 25 Settembre un incontro con i nostri amici a quattro zampe.

Pubblicità elettorale

– L’ incontro sarà finalizzato a contrastare l’ Abbandono ed il Randagismo, mettendo a disposizone un servizio di microchipattura gratuita per i nostri amati pelosetti.

– Vi aspettiamo alle ore 10:00 presso il Dog Park Plastic Free di Maddaloni sito in via Matilde Serao.

– Registrazione ed inserimento microchip all’ingresso, previa presentazione di documento di riconoscimento e codice fiscale del proprietario, al fine di espletare la procedura.

– Verra’ indetto un concorso fotografico che si svolgerà nell’arco dei successivi 7 giorni sulla Pagina Facebook ” Dog Park Plastic Free”, attraverso la pubblicazione di foto scattate ad ogni cagnolino presente in passerella .

I primi tre cagnolini che otteranno più ” Like ” riceveranno in omaggio trattamenti di bellezza offerti da ” Buba’s ”

Pubblicità elettorale

– Durante l’incontro sarà presente un educatore Cinofilo, Nicola Zanna, disponibile a confrontarsi con i proprietari in merito ad eventuali problematiche comportamentali .

– Come ospite speciale ci sarà Ciro Fusco ,Titolare dell’allevamento Fusco’ Kennel, il più anziano allevatore di Mastini Napoletani della regione Campania che, con la sua esperienza , ci illustrerà questa magnifica Razza di origine Campana tanto amata in tutto il mondo.

– Durante la manifestazione sarà piantato un albero autoctono, come simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, per dire basta agli incendi che stanno desertificando la nostra amata terra.

– I Volontari di Plastic Free sensibilizzeranno tutti presenti con info utili e materiale inerente problematiche ambientali e possibili soluzioni.

– Ambulanza veterinaria e stand accoglienza animali gentilmente concessi da Dog’s Town s.r.l. Custodia Animali

– Presenta l’evento la Giornalista Lucia Grimaldi