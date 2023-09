Miele Gocce d’Oro premiato tra i migliori d’Italia

Ruviano – La provincia di Caserta conquista domenica a Castel SanPietro Terme in provincia di Bologna il podio del premio organizzato dal’Osservatorio Nazionale Miele che dal 1981 assegna il prestigioso riconoscimento agli apicoltori. Quest’anno, in un’edizione da record, con 540 apicoltori partecipanti e 1466 mieli in concorso ha conquistato la sua goccia d’oro il Miele MILLEFIORI dell’azienda Miele Gocce d’Oro di Sami Morelli.

Nomen omen avrebbero detto i latini. A quanto pare sì. I mieli partecipanti vengono esaminati con rigore scientifico a garanzia di una premialità qualitativa reale. Una manifestazione che da anni punta a valorizzare la cultura e la diffusione del miele, alimento dal grande potenziale nutraceutico. Un’occasione anche di incontro tra apicoltori, di confronto informativo e formativo per implementare la crescita di un prodotto che sta riscoprendo una nuova stagione.

Sami Morelli apicoltore per passione, di Ruviano produce diverse varietà di miele, oltre al millefiori premiato. Non solo: propoli , polline caramelle e in sperimentazione biscotti al miele dal gusto delizioso con un sapore antico che ricorda i tempi passati e i profumi della campagna. Come apicoltore ha da poco impiantato anche un progetto di avvicinamento a questo mondo destinato ai bambini attraverso incontri con le scuole.

Miele Goccedoro è una realtà che viene da lontano: nasce nel 1939 da una grande passione e tradizione familiare e produce un miele organico 100%. Non è una semplice produzione, ma un vero e proprio progetto etico per la tutela del patrimonio apistico e la valorizzazione del territorio. E questo premio attesta lavoro e impegno profuso da questa piccola grande realtà del casertano, orgoglio del territorio.