Migliorano le condizioni del 25enne ricoverato a Piedimonte Matese a seguito di un incidente

PIEDIMONTE MATESE – Sembrano migliorare le condizioni del 25enne coinvolto in un grave incidente. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, il ragazzo era stato ricoverato all’ospedale di Piedimonte Matese a seguito di un incidente lungo la Ex Statale 158, in territorio di Fontegreca.

Per fortuna sono stati immediati i soccorsi del 118 che hanno prontamente accompagnato il 25enne all’ospedale. Le sue condizioni erano gravi, ma adesso non è in pericolo di vita.