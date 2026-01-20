Migliorano le condizioni del noto Primario di Ortopedia accoltellato dal figlio

Caserta. Il 16 Gennaio, giunse in codice rosso presso il P.S. di Caserta, con delle vistose ferite da arma da taglio, il Primario dell’Uoc Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, Giovanni Zanforlino.

Fu accompagnato dalla moglie, in evidente stato di choc, e dal figlio ventiduenne, col quale, dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, era risultato aver avuto una discussione, sfociata in un’aggressione proprio da parte del figlio, che lo aveva colpito con un coltello da cucina e, per il quale, sono state avviate le procedure per un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Ad oggi, il medico cinquantasettenne, dopo aver ricevuto ferite di alcuni centimetri alla pleura polmonare ed alla milza, risulta stabile anche grazie all’intervento dei suoi ex colleghi.

Trasferito nel reparto di Chirurgia D’Urgenza, si trova ancora sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano migliorare.