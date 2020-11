MILAN CERCA LA FUGA

SERIE A TIM – Mini fuga del Milan che in attesa di sapere cosa accadrà al San Paolo tra Napoli e Roma si è preso altri tre punti pesanti in casa contro la Fiorentina. Un successo che lancia di nuovo i rossoneri come prima incontrastata forza del campionato, a quota 23, a +5 dalla coppia Inter e Sassuolo e inattesa di vedere se i giallorossi riusciranno a vincere al San Paolo. In quel caso, il primo posto resterà al sicuro ugualmente ma con un margine minore (+3).

Il Milan mantiene la vetta della classifica della Serie A e anche senza il suo uomo in più, Zlatan Ibrahimovic, dimostra che oramai la squadra gioca senza alcun timore, conscia della propria forza e determinazione in campo. La partita contro la Fiorentina di Prandelli si risolve nella prima mezzora quando i rossoneri sistemano la pratica con Kessie, tra i migliori in campo che prima offre l’assist dell’1-0 a Romagnoli e poi segna il 2-0 personale.